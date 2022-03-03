Bursa'da tarlada ceset bulunmasıyla ilgili dava yeniden görülüyor - Son Dakika
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Bursa'da tarlada ceset bulunmasıyla ilgili dava yeniden görülüyor

03.03.2022 15:53
Bursa'da tarlada ceset bulunmasıyla ilgili dava yeniden görülüyor

Bursa'da tarlada bir kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin sanıkların yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa'da tarlada bir kişinin cesedinin bulunmasına ilişkin sanıkların yeniden yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Bursa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İlhan G, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıkların gelmediği mahkeme salonunda, taraf avukatları ve maktul Memduh Altuntop'un yakınları hazır bulundu.

Maktulün annesi ve babası, şikayetçi olduklarını belirterek sanığın cezalandırılmasını istedi.

Sanık İlhan G. ise olay sonrasında yaralanan maktulü kurtarmak için elinden geleni yaptığını öne sürerek, "Bir kızgınlık neticesinde olay gerçekleşmişti. HTS kayıtlarının incelenmesini istiyorum. Ben de mağdurum." savunmasını yaptı.

İlhan G'nin tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi'ndeki 2019 yılının nisan ayında bir tarlada Memduh Altuntop'un (31) cesedi bulunmuş, İlhan G, Öztürk T. ve Kadriye B. gözaltına alınıp tutuklanmıştı.

Tutuklu sanıklar ve İlhan G'nin kardeşi Hüseyin G. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme", İlhan G. ve Öztürk T'ye "kasten öldürme" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma", Kadriye B'ye de "kasten öldürme" suçlarından dava açılmıştı. Tutuklu 3 sanıktan Öztürk T. ve Kadriye B, yargılama devam ederken tahliye edilmişti. Yargılama sonucu sanıklar 1 yıl ile müebbet hapis arasında değişen cezalara çarptırılmıştı.

İstinaf başvurusunda bulunulması üzerine yerel mahkemenin kararını inceleyen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, sanık Kadriye B'nin avukatının hazır bulunmadığı celsede esas hakkında mütalaaya karşı savunması alınmadan hüküm kurulması nedeniyle yeniden yargılama kararı vermişti.

YORUMLAR
500
'O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm' 'O eşimi öldürdü yanında ben de öldüm'

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mahkeme, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da tarlada ceset bulunmasıyla ilgili dava yeniden görülüyor - Son Dakika


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