Son Dakika Haberleri: Bursa'da tarlalara dadanan 310 ve 252 kiloluk domuzları avladılar
Son Dakika Güncel Bursa'da tarlalara dadanan 310 ve 252 kiloluk domuzları avladılar - Son Dakika

Bursa'da tarlalara dadanan 310 ve 252 kiloluk domuzları avladılar

6 saat önce

Bursa'nın dağ ilçelerinde çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen 310 ve 252 kilogram ağırlığındaki domuzlar, avcılar tarafından avlandı.

Bursa'da tarlalara dadanan 310 ve 252 kiloluk domuzları avladılar, System.String[]

Bursa'nın dağ ilçelerinde çiftçilerin korkulu rüyası haline gelen 310 ve 252 kilogram ağırlığındaki domuzlar, avcılar tarafından avlandı.


Bursa'nın Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde ekili tarlaları talan eden yaban domuzları köylüleri canından bezdirdi. Tarlalarına dev yaban domuzlarının dadanması üzerine köylüler son çareyi avcılardan yardım istemekte buldu. Avcılar, Büyükorhan ilçesinde 310, Harmancık'ta ise 252 kiloluk domuzları avlayarak çiftçileri bu dertten kurtardı.


Bu yaşına kadar bu kadar büyük domuz ile karşılaşmadığını ifade eden avcı Mehmet Ferik, "Yıllardır avcılık yapıyorum ve pek çok sürek avına katıldım. Ama böyle bir domuz görmedim. Çok hızlı gidiyordu. Tecrübeli bir ekibimiz var. İyi tertip aldık. Köpeklerimiz iz sürdü. Bu domuz çiftçilerin korkulu rüyasıydı. Bölgedeki en büyük tarım zararlılarından birini etkisiz hale getirdik" diye konuştu.


Her gece onlarca dönüm ekili alanın zarar gördüğünü belirten çiftçiler avcılara teşekkür ettiler. - BURSA

Büyükorhan, Harmancık, Avcılar, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 12:08 Kaynak: İHA
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