Bursa'da tarlaya işçi götüren araç kaza yaptı: 3 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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Bursa'da tarlaya işçi götüren araç kaza yaptı: 3 ölü, 11 yaralı

03.08.2023 10:45

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tarlaya işçi götüren bir araç kaza yaparak tarlaya savruldu. Kazada 3 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı. Soruşturma devam ediyor.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde tarlaya işçi götüren aracın kaza yapması sonucunda 3 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Bursa'nın Karacabey ilçesi Çanakkale Karayolu Fevzipaşa Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Karacabey ilçesinden Tophisar Mahallesi'ne tarlaya işçi götüren yabancı uyruklu Hüsen Feris (32) yönetimindeki 16 FT 699 plakalı araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle yolun sağında bulunan tarlaya savruldu.
Savrulan araçta adeta can pazarı yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Tarlaya uçan araçta bulunan Mukaddes Can (42) ve yabancı uyruklu Emine El Mohammed (57) olay yerinde hayatını kaybederken, Abid Muhammed'in hayati tehlikesi olduğu için Uludağ Tıp Fakültesine sevk edildiği esnada hayatını kaybettiği öğrenildi.
Araçta bulunan sürücü Hüsen Feris (32) ve tarım işçileri; Nuriye Sayılır (51), Nihat Yusuf Hüseyin (28), Abdullah Elmuhammed (43), Ayşe Elramadan (38), Usame Elmuhammed (12), Sana Feris (19), Hulva Hüseyin (20), Kamile Kaya (49), Muhammed Cezim Muhammed ve Şuhela Kazı Muhammed olay yerine gelen ambulanslar ile Bandırma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - BURSA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bursa'da tarlaya işçi götüren araç kaza yaptı: 3 ölü, 11 yaralı - Son Dakika
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