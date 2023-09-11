Bursa'da Tartışma Sonucu Baba Öldürüldü, Oğluna 20,5 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika

Bursa'da Tartışma Sonucu Baba Öldürüldü, Oğluna 20,5 Yıl Hapis Cezası

Bursa\'da Tartışma Sonucu Baba Öldürüldü, Oğluna 20,5 Yıl Hapis Cezası
Son Güncelleme: 11.09.2023 12:02

Bursa'da sürekli tartıştıkları gerekçesiyle babasını öldüren ve annesini de bıçaklamaya teşebbüs eden Muhammet Cem Uysal'a 20,5 yıl hapis cezası verildi.

BURSA'da, sürekli tartıştıkları gerekçesiyle babası Halil Uysal'ı (65), 7 yerinden bıçaklayarak öldürüp, annesini de bıçaklamaya teşebbüs eden Muhammet Cem Uysal'a (24) 20,5 yıl hapis cezası verildi.

Olay geçen yıl şubat ayında Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Muhammet Cem Uysal, Bağkur emeklisi olan babası Halil Uysal"ı mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 7 yerinden yaraladı. Bu sırada evde bulunan Mürvet Uysal, kaçıp polis merkezine giderek oğlunun kocasını öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet Cem Uysal gözaltına alınırken, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Uysal kurtarılamadı. Babasının öldüğünü emniyet müdürlüğünde öğrenen Muhammet Cem Uysal verdiği ifadesinde, "Yanında kaldığım annem ve babam sürekli olarak tartışıyorlardı. Rahatsız oluyordum. Bugün öğle saatlerinde tartıştılar. Akşam da yüksek sesle birbirlerine bağırınca babama sinirlendim. Şimdi bıçağı alacam ikinizi de keseceğim" diye bağırıp mutfaktan bıçağı aldım. Annem evden kaçarak canını kurtardı. Babamı ise bıçakladım" dedi. Uysal, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muhammet Cem Uysal hakkında Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Üst soya karşı kasten öldürme' ve 'Yaralama' suçundan dava açıldı. Duruşmalarda, emniyet müdürlüğünde verdiği ifadeleri tekrarlayan Muhammet Cem Uysal'ın, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan muayenesinde, suçlara karşı cezai sorumluluğunun tam olduğu belirledi.

Uysal, karar duruşmasında hakim karşısına çıktı. Duruşmada son sözü sorulan Uysal, "Psikolojim iyi değil ağır ilaçlar kullanıyorum olay günü babamla yaşadığım her şeyi hatırlıyorum ama anneme yaptıklarımı hatırlamıyorum tahliyemi istiyorum" dedi

Mahkeme heyeti, Muhammet Cem Uysal'a, babasını öldürdüğü için 20 yıl, annesini kasten yaralamaya teşebbüsten 6 ay olmak üzere toplam 20,5 yıl hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.

Kaynak: DHA

Halil Uysal, Orhangazi, Bursa, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da Tartışma Sonucu Baba Öldürüldü, Oğluna 20,5 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika


Son Dakika
14:32 Gupse Özay, "Lohusa" adını verdiği yeni filmiyle setlere dönüyor
13:38 Beşiktaş'tan istifa eden yönetici Serhan Çetinsaya, Ramos ile ilgili tüm gerçekleri anlattı
13:28 Kredi kullanımına sınırlama geliyor! Bakan Şimşek detayları anlattı
13:11 Toplu ulaşımdaki sabotaj görüntülerine İmamoğlu'ndan tepki: Çocuk bile yapmaz
12:58 Bakan Şimşek: OVP'de birinci öncelik enflasyonu tek haneye düşürmek
12:45 Azerbaycan Genelkurmay Başkanı, Genelkurmay Başkanı Metin Gürak'ı ziyaret etti
12:28 Memur ve emekli zammında hesap değişti! İşte masadaki son rakamlar
12:27 Fatih Karagümrük'ten Süper Lig'i sallayacak imza geliyor! Papu Gomez operasyonu başladı
12:25 Milyoner'de duygusal anlar! Elini kaybeden yarışmacının babasıyla diyaloğu Kenan İmirzalıoğlu'nu ağlattı
12:24 Prof. Dr. Ahmet Ercan, tek tek saydı! Hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem bekleniyor?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2023 14:34:11. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da Tartışma Sonucu Baba Öldürüldü, Oğluna 20,5 Yıl Hapis Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement