Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü - Son Dakika

Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü

Bursa\'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü
Son Güncelleme: 15.01.2021 22:37

BURSA'da, Orhan Aksu ve beraberindeki arkadaşı, aralarında husumet bulunan Levent K. (60) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

BURSA'da, Orhan Aksu ve beraberindeki arkadaşı, aralarında husumet bulunan Levent K. (60) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Polis, olayın ardından kaçan Levent K.'yı kısa sürede yakaladı.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Levent K., 10 V 0672 plakalı otomobiliyle geldiği caddede, Orhan Aksu ve beraberindeki kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi ile karşılaştı. Grup arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Levent K., aracından aldığı pompalı tüfekle rastgele ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Orhan Aksu ve beraberindeki kişi, kanlar içinde yere yığıldı. Levent K. ise tüfeği bırakarak, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Orhan Aksu ve beraberindeki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. 2 kişinin cesedi, Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerindeki incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri, olayın ardından kaçan Levent K.'yı kısa sürede yakaladı. Şüphelinin, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: DHA

Münir Karaloğlu, Orhan Aksu, Polis, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü - Son Dakika


Son Dakika
00:23 Fransa-Almanya maçında sakatlanan İlkay Gündoğan, ağlayarak sahayı terk etti
23:54 Depremde hasarlı bina yıkılırken iş makinesi çöktü
23:45 İspanya, Güney Kıbrıs'ı 6-0 mağlup etti
23:39 Fransa, izin verilen radyasyon miktarını aştığı gerekçesiyle iPhone 12 satışını yasakladı
23:21 Her şey dakikalar içinde oldu! Libya'da binlerce kişiyi hayattan koparan sel suları böyle gelmiş
23:21 Romanya-Kosova maçı çıkan olaylar nedeniyle 50 dakika durdu
22:35 Yunanistan'da deniz kazası geçiren Ali Sabancı hastaneden taburcu oldu
22:28 Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Çağdaş Atan için Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na gideceklerini açıkladı
21:45 iPhone 15, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'in Türkiye satış fiyatları belli oldu
21:30 Kirayı 3 katına çıkaran ev sahibi, engelli adamı eşyalarıyla birlikte sokağa attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2023 00:35:07. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement