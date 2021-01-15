Bursa'da, tartıştığı 2 husumetlisini tüfekle öldürdü (2) - Son Dakika

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Bursa'da, Orhan Aksu (35) ve Orhan Eren'in (40), aralarında husumet bulunan Levent K. (60) tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesinin ardından olay yerine gelen Aksu'nun ağabeyi Fatih Aksu ve halası Ayten Aksu, sinir krizi geçirdi. Fatih Aksu polis ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Gözyaşlarına hakim olamayan Ayten Aksu ise "Ah benim aslan oğlum, iki metre boyun vardı, nerelerdesin yavrum, sen kedilere bile 'pist' demiyordun" diyerek, feryat etti.