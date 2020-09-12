Bursa'da tartıştığı babası tarafından silahla vurulan kişi öldü - Son Dakika

Bursa'da tartıştığı babası tarafından silahla vurulan kişi öldü

Bursa'da tartıştığı babası tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti.

Bursa'da tartıştığı babası tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Merkez Yıldırım ilçesine bağlı İsabey Mahallesi'nde Sami Y. (54) ile oğlu Nuri Y. (30) arasında mal paylaşımında anlaşmazlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Sami Y, oğluna tüfekle iki kez ateş ederek kaçtı. Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekibince Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesine kaldırılan Nuri Y, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Polis tarafından birkaç sokak ileride kesici aletle yaralanmış halde bulunan Sami Y, Yüksek İhtisas Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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