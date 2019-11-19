Bursa'da tartıştığı eşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 'nde B.S. ile eşi E.S. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.S, eşini bacağından bıçakladı. Yaralı kadın, evden çıkarak çevredekilerden yardım istedi.

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