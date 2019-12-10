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Bursa'da tartıştığı kardeşini bıçakla yaralayan kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı kardeşini bıçaklayan zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:48 Kaynak: AA
Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştığı kardeşini bıçaklayan zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Mahmudiye Mahallesi'nde karşılaşan ve aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunan iki kardeş tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Oğuz N, kardeşi Yusuf N'yi bacağından bıçakladı.
Yusuf N, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, Oğuz N'yi gözaltına aldı.
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