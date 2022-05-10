Bursa'da tartıştığı kişiyi kadın elbisesi giydirip görüntüleyen sanık yargılanıyor - Son Dakika
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Bursa'da tartıştığı kişiyi kadın elbisesi giydirip görüntüleyen sanık yargılanıyor

10.05.2022 14:41
Bursa'da tartıştığı kişiyi kadın elbisesi giydirip görüntüleyen sanık yargılanıyor

Bursa'da tartıştığı kişinin kadın elbisesi giydirerek görüntüsünü kaydettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa'da tartıştığı kişinin kadın elbisesi giydirerek görüntüsünü kaydettiği gerekçesiyle hakkında dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Bursa 8. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, O.S'ye elbise giydirip görüntülemekten yargılanan, benzer suçtan başka bir mahkemede de dava açılan tutuklu sanık Ebubekir T, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Savunmasını yapan Ebubekir T, kız arkadaşına sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla tartıştıkları O.S'ye, kız kardeşine ait geceliği giydirdiğini söyledi.

O.S'nin videosunu telefonuna kaydettiğini ancak daha sonra onu evden gönderdiğini belirten sanık, bu görüntüleri bir yerde paylaşmadığını ileri sürdü.

Cumhuriyet savcısı, sanığın tahliyesini talep etti.

Duruşmaya katılmayan O.S'nin bir sonraki celseye zorla getirilmesine karar veren hakim, sanık Ebubekir T'nin bu suçtan tahliyesine hükmetti.

Ebubekir T'nin, işkence iddiasıyla diğer 3 sanıkla tutuklu yargılandığı davanın görülmesine ise ilerleyen günlerde 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

Olay

Bursa'da şubat ayında, borç meselesi nedeniyle E.M'ye yaptıkları işkenceyi cep telefonuyla kaydettikleri iddiasıyla gözaltına alınan Ebubekir T. ile Y.D.Ç, G.Y. ve M.Ş. tutuklanmıştı. Bu olayın ardından savcılığa suç duyurusunda bulunan O.S'nin şikayeti üzerine Ebubekir T. hakkında 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Asliye Ceza Mahkemesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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