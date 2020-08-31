Bursa'da tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen sanık yargılanıyor - Son Dakika

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde tartıştığı kişiyi silahla yaraladığı öne sürülen tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan tutuklu sanık Cafer A, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki ve taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanığın eşi Emine A, olay günü eşiyle araçlarıyla köye gitmek üzere hareket halindeyken yolda müşteki Semih S'yi gördüklerini anlattı.

Oğulları ile Semih S. arasında daha önce yaşanan bir olay nedeniyle sorun olduğunu belirten tanık Emine A, "Onları barıştırmak amacıyla eşim araçtan indi. Ben olayı görmedim fakat Semih'in eşime yumruk attığını gördüm. Daha sonra silah sesini duydum fakat olay anını görmedim. Sonra çocuğun kaçtığını gördüm." dedi.

Sanık Cafer A. tahliyesini talep etti.

Müştekinin yaralarının hayati tehlikeye sebep olup almadığına dair rapor düzenlenmesine ve sanığın tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

Duruşma sona erdikten sonra adliye koridorunda tarafların yakınları arasında tartışma çıktı. Arbedeye dönüşen tartışmaya polisler müdahale etti.

Cafer A, merkez Yıldırım ilçesinde 5 Mayıs'ta aracıyla seyrederken husumetlisi Semih S'nin dükkanının önünde durmuş ve ikili arasında tartışma çıkmıştı. Kendisine yumruk atması üzerine Cafer A'nın iki el ateş ederek Semih S'yi yaraladığı öne sürülmüştü.

Gözaltına alınan Cafer A. tutuklanmıştı.