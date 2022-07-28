Tartıştığı sevgilisine kurşun yağdıran adam: Kıskançlık yüzünden tartıştık, bacaklarına sıktım - Son Dakika
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Tartıştığı sevgilisine kurşun yağdıran adam: Kıskançlık yüzünden tartıştık, bacaklarına sıktım

28.07.2022 10:27

Bursa'da 4 gün önce sokakta tartıştığı kız arkadaşı Songül E.'yi tabancayla bacağından vurup kaçan Ömer S. polis tarafından yakalandı. Sorgulamasında suçunu kabul eden Ömer S., "Songül ile birlikte yaşıyorduk. Gece, aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Sinirlenip kendisini korkutmak için bacaklarına sıktım" dedi.

Pazartesi günü, Songül E. ile erkek arkadaşı Ömer S., birlikte yaşadıkları evin bulunduğu sokakta tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Ömer S., ruhsatsız tabancasıyla Songül E.'ye ateş edip bacağından yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptıkları Songül E., ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Ameliyat olan Songül E.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Olayın ardından kaçan Ömer S., İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Sorgulamasında suçunu kabul eden Ömer S., "Songül ile birlikte yaşıyorduk. Gece, aramızda kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Sinirlenip kendisini korkutmak için bacaklarına sıktım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adliyeye sevk edilen Ömer S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

Osmangazi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tartıştığı sevgilisine kurşun yağdıran adam: Kıskançlık yüzünden tartıştık, bacaklarına sıktım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tartıştığı sevgilisine kurşun yağdıran adam: Kıskançlık yüzünden tartıştık, bacaklarına sıktım - Son Dakika
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