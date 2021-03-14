Taş ocağındaki trafo patlamasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir taş ocağında trafonun patlaması sonucu biri ağır 3 kişi yaralandı.

Kırsal Süpürtü Mahallesi'nde faaliyet gösteren taş ocağındaki trafoda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Bu sırada trafonun yanında bulunan işçiler Burhan Doğan (59), Umut Cengiz (26) ve Hasan Büyük (48) yaralandı.

Özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan durumu ağır olan Doğan, buradaki ilk müdahalesinin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Patlamanın nedeninin belirlenmesi için başlatılan çalışma sürüyor.