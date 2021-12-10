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Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi açıldı - Son Dakika

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi açıldı

10.12.2021 18:16

Bursa'da, tasavvuf tarihi uzmanları Prof. Dr. Süleyman Uludağ ve Prof. Dr. Mustafa Kara'nın bağışladığı kitaplarla kurulan Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi törenle açıldı.

Bursa'da, tasavvuf tarihi uzmanları Prof. Dr. Süleyman Uludağ ve Prof. Dr. Mustafa Kara'nın bağışladığı kitaplarla kurulan Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi törenle açıldı.

Gazzeli Ahmet Efendi Kültür Merkezi olarak hizmet veren konakta yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphane, haftanın belirli günlerinde tasavvuf derslerine de ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürü Ali Odabaş, açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyat Kütüphanesi'nin kendisini heyecanlandıran projelerden biri olduğunu söyledi.

Uludağ ve Kara'ya teşekkür eden Odabaş, şunları kaydetti:

"İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Abdullah Damar, bu fikri paylaşmıştı. Çok heyecanlandıran bir fikirdi. Bu süreçleri yöneten Vali Yakup Canbolat, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer ile yer sahibi Osmangazi Belediyesine teşekkür ederim. Bu mekan olmasa kütüphane olmayacaktı. Kader ağlarını örmüş. İki ayrı fikir, bir mekanda buluştu. Biz, böyle bir projenin içinde bulunmaktan, hocalarımızın riyasetinde böyle bir kütüphaneye sahip olmaktan Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü olarak çok müteşekkiriz. Burası bir kütüphane olmaktan öte bir tasavvuf okulu olarak hizmet verecek. Bugün de inşallah ilk ders yapılacak."

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalının eski öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kara da kütüphanenin hizmete sunulmasında emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Biz, hocamla birlikte Allah'a şükrediyoruz. Ömrümüzün bu tatlı sonbaharında bize böyle bir hizmet nasip ettiği, lütfettiği için Allah'a şükrediyoruz." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Tasavvuf Kültürü ve Edebiyat Kütüphanesi'ndeki ilk tasavvuf dersini verdi.

Törene Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kamil Özer, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursalı Araştırmacı Mehmed Safiyüddin Erhan da katıldı.

Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi açıldı
Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi açıldı
Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi açıldı
Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi açıldı
Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi açıldı
Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi açıldı
Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi açıldı
Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi açıldı
Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi açıldı
Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi açıldı

Süleyman Uludağ, Turizm, Uludağ, Bursa, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tasavvuf Kültürü ve Edebiyatı Kütüphanesi açıldı - Son Dakika


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