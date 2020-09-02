Bursa'da taşlı sopalı kavga: 4 ağır yaralı - Son Dakika

Bursa'da taşlı sopalı kavga: 4 ağır yaralı

BURSA - Orhangazi'de Küçük Sanayi Sitesinde 7 kişilik Suriye uyruklu bir grup bir başka Suriyeli gruba taşlı sopalı saldırı düzenledi. Büyük odunların kullanıldığı kavgada 4 Suriyeli başlarına aldıkları darbelerle ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Olay sonrası kaçan 7 Suriyeli zanlı ise, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay saat 23.00 sıralarında Orhangazi Küçük Sanayi Sitesi içinde meydana geldi. Sanayi sitesindeki bir işyerinde çalıştıkları ileri sürülen 7 kişilik Suriye uyruklu şahıs ile Orhangazi'ye ilçe dışından geldikleri ileri sürülen 4 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine 7 kişilik grup 4 kişilik gruba sopalarla saldırdı.

Kavgayı ise Küçük Sanayi Sitesi'nde görevli özel güvenlik görevlileri fark etti. Kavgaya müdahale etmeye çalışan güvenlik görevlileri durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri Küçük Sanayi Sitesi içinde kanlar içinde yerde yatan 4 kişiyi buldu. Kafalarından odunlarla ağır darbeler alan 4 Suriye uyruklu şahıs için olay yerine ambulanslar sevk edildi. Ağır yaralı 4 kişiden ikisi Orhangazi, diğer ikisi ise Gemlik Devlet Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alındı.

Olay sonrasında kaçan 7 Suriyeli jandarma tarafından arazide kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. 7 zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.