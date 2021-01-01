Bursa'da tatil köyü yılın ilk günü alevlere teslim oldu - Son Dakika

Bursa'da tatil köyü yılın ilk günü alevlere teslim oldu
01.01.2021 22:32
Bursa'da tatil köyü yılın ilk günü alevlere teslim oldu Bursa'da yeni yılın ilk saatlerinde çıkan yangında barakalardan oluşan tatil köyü küle döndü.
Bursa'da tatil köyü yılın ilk günü alevlere teslim oldu
BURSA - Bursa'da yeni yılın ilk saatlerinde çıkan yangında barakalardan oluşan tatil köyü küle döndü.
Yangın, dün gece saatlerinde Mudanya ilçesinin Eşkel Mahallesinde bulunan barakalardan oluşan tatil köyünde çıktı. Yangının henüz çıkış sebebi belirlenemezken, çok sayıda barakadan oluşan tatil köyünü saran alevler sonucu küle döndü. Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında barakalar kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.
Son Dakika Mezarlıkta tüfekle havaya ateş açan 16 yaşındaki iki çocuk yakalandı Mehmet Ali Erbil'in yılbaşı paylaşımı sevenlerini üzdü! Şömine başında dertlendi Yeni yılın ilk dakikalarında tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldürdü Son Dakika! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İngiltere'den gelen 15 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 1 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 212 kişi vefat etti, 12 bin 203 yeni vaka tespit edildi Roma'da havai fişekler yüzünden yüzlerce kuş öldü Orhan Gencebay sosyal medyadan hakareti affetmedi: Bedelini ödeyecekler Türk ürünlerini yasaklayan Paşinyan'ın, "Türkiye'ye ağır yaptırımlar uyguladık" sözleri alay konusu oldu