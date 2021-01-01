Bursa'da tatil köyü yılın ilk günü alevlere teslim oldu - Son Dakika

Bursa'da tatil köyü yılın ilk günü alevlere teslim oldu

BURSA - Bursa'da yeni yılın ilk saatlerinde çıkan yangında barakalardan oluşan tatil köyü küle döndü.

Yangın, dün gece saatlerinde Mudanya ilçesinin Eşkel Mahallesinde bulunan barakalardan oluşan tatil köyünde çıktı. Yangının henüz çıkış sebebi belirlenemezken, çok sayıda barakadan oluşan tatil köyünü saran alevler sonucu küle döndü. Olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede söndürülen yangında barakalar kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla alakalı tahkikat başlattı.