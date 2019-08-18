Son Dakika Haberleri: Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı (2)
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Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı (2)

55 dakika önce

HAYATINI KAYBETTİBursa'nın Nilüfer ilçesinde 'tavuk alma' eğlencesinde çıkan kavgada, karnından bıçaklanarak ağır yaralanan ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyata alınan evli ve 1 çocuk babası Aytaç Balı (29), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı (2), System.String[]

HAYATINI KAYBETTİ
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 'tavuk alma' eğlencesinde çıkan kavgada, karnından bıçaklanarak ağır yaralanan ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ameliyata alınan evli ve 1 çocuk babası Aytaç Balı (29), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan soruşturmada cinayet şüphelisinin Mustafa S. (41) olduğu belirlendi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Mustafa S., emniyet müdürlüğüne getirildi. Soruşturma sürüyor.
Semih ŞAHİN/BURSA,


Uludağ Üniversitesi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:05 Kaynak: DHA
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