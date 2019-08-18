Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı (3)
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KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDABursa'nın Nilüfer ilçesinde 'tavuk alma' eğlencesinde çıkan ve 1 çocuk babası Aytaç Balı'nın (29) hayatını kaybettiği, döner bıçağı, taş ve sopaların kullanıldığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 02:48 Kaynak: DHA
KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 'tavuk alma' eğlencesinde çıkan ve 1 çocuk babası Aytaç Balı'nın (29) hayatını kaybettiği, döner bıçağı, taş ve sopaların kullanıldığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun ellerinde döner bıçağı ve sopalarla kavga ettiği daha sonra koşarak kaçmaları yer aldı.
Öte yandan, gözaltında bulunan Mustafa S.'nin sorgusunun devam ettiği bildirildi.
Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN/BURSA,
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