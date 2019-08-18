Son Dakika Haberleri: Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı (3)
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Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı (3)

23 dakika önce

KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDABursa'nın Nilüfer ilçesinde 'tavuk alma' eğlencesinde çıkan ve 1 çocuk babası Aytaç Balı'nın (29) hayatını kaybettiği, döner bıçağı, taş ve sopaların kullanıldığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'da 'tavuk alma' eğlencesi kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı (3), System.String[]


KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 'tavuk alma' eğlencesinde çıkan ve 1 çocuk babası Aytaç Balı'nın (29) hayatını kaybettiği, döner bıçağı, taş ve sopaların kullanıldığı kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kalabalık bir grubun ellerinde döner bıçağı ve sopalarla kavga ettiği daha sonra koşarak kaçmaları yer aldı.
Öte yandan, gözaltında bulunan Mustafa S.'nin sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Bursa, kavga, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 04:04 Kaynak: DHA
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