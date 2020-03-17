Bursa'da tavuk tesisi alev alev yandı... - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir tavuk tesisinde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Alınan bilgiye göre, Ayaz Mahallesi'nde saat 16.30 sıralarında elektrikli sobadan çıktığı tahmin edinilen yangın korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşlarıyla yangın kontrol altında alınırken, büyük maddi hasar meydana gelen tavukhane kullanılamaz hale geldi. Tavukhanenin boş olması ise muhtemel bir faciayı da önlemiş oldu. Çıkan yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)