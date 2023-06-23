Bursa'da Taziye İçin Geldikleri Apartmanın Seyyar Asansöründe Kaza: 2 Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika
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Bursa'da Taziye İçin Geldikleri Apartmanın Seyyar Asansöründe Kaza: 2 Kişi Yaşamını Yitirdi

Bursa'da Taziye İçin Geldikleri Apartmanın Seyyar Asansöründe Kaza: 2 Kişi Yaşamını Yitirdi

23.06.2023 10:43

Bursa'nın Gemlik ilçesinde taziye için gittikleri apartmanın 3. katında seyyar asansör halatının kopması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 4 kişiden 2'si hayatını kaybetti, 2 kadın da yaralandı. Asansörün düşme nedeni araştırılıyor.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde taziye için geldikleri apartmanın 3'üncü katında seyyar asansör halatının kopması sonucu yaklaşık 10 metre yükseklikten düşen 4 kişiden Fatma Çelik (73) ve Safura Kader (78) hayatını kaybetti, 2 kadın da yaralandı.

TAZİYE İÇİN EVE GELMİŞLERDİ

Olay, önceki gün saat 12.00 sıralarında Gemlik ilçesi, Eşref Dinçer Mahallesi'nde meydana geldi. Fatma Çelik, Safura Kader, Müjgan Çelik (71) ve Kerime Çelik (74), kanser tedavisi gördüğü sırada hayatını kaybeden yakınlarının Yenibahar Sokaktaki bir apartmanda bulunan evine taziye için geldi.

10 METRE YÜKSEKLİKTEN ZEMİNE DÜŞTÜ

Yakınlarının kanser tedavisi gördüğü sırada binanın dışına yapılan seyyar asansör ile 3'üncü katta bulunan eve çıkmak isteyen 4 kadın, asansör halatının 3'üncü katta kopması sonucu 10 metre yükseklikten zemine düştü. Durumu gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

VÜCUTLARINDA ÇOK SAYIDA KIRIK VARDI

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 4 kişi Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Fatma Çelik, Kerime Çelik ile Safura Kader, Bursa Şehir Hastanesi'ne, Müjgan Çelik ise özel bir hastaneye götürüldü. Vücutlarında çok sayıda kırık olduğu belirlenen yaralılardan Safura Kader ve Fatma Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren Müjgan Çelik ile Kerime Çelik'in ise sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Asansörün düşme nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (1)
  • Abdulkadir Haksever: Ecel Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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Fatma Çelik, Bursa, Güncel, Son Dakika

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