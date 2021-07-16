Bursa'da TDV gönüllüleri vekaletle kurban kesimi hakkında vatandaşları bilgilendirdi - Son Dakika

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Osmangazi Şubesi, Bursa'daki vatandaşları "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" hakkında bilgilendirdi.

"Kurbanını Paylaş Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlenen "2021 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" için İvazpaşa Camisi, Zafer Plaza Meydanı'na bilgilendirme ve bağış çadırları kuruldu.

TDV gönüllüleri, el broşürleri dağıtarak ve vatandaşları çadırlarda ağırlayarak bağışlar konusunda bilgilendirme yaptı.

Arife gününe kadar vatandaşların çadırlara ve Osmangazi İlçe Müftülüğü'ne bağış yapabileceğini belirten Osmangazi İlçe Müftüsü ve TDV Osmangazi Şubesi Başkanı Mehmet Uzun, bağış yapmak isteyenlerin en yakınındaki camiye de giderek bağışlarını yapabileceklerini aktardı.

Bayramın 1'inci gününde de hizmet vereceklerini belirten Uzun, bağış yapmak isteyen vatandaşların Osmangazi İlçe Müftülüğü'ne gelebileceğini söyledi.