BURSALI İŞ İNSANI GÖKÇİN ARAS, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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BURSALI İŞ İNSANI GÖKÇİN ARAS, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

19.08.2022 22:09
BURSALI İŞ İNSANI GÖKÇİN ARAS, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

BURSA'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş insanı ve Bursaspor eski yöneticisi Gökçin Aras (67), toprağa verildi.

BURSA'da, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden iş insanı ve Bursaspor eski yöneticisi Gökçin Aras (67), toprağa verildi.

ÜÇGE Fabrikası'nın sahibi iş insanı ve Eski Bursaspor Yöneticisi Gökçin Aras, çarşamba günü 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gökçin Aras için öğlende, Bursa Organize Sanayi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Aras ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenazeye eski Devlet Bakanı Faruk Çelik, BTSO Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili İbrahim Burkay'ın yanı sıra iş insanları ile sanatçı arkadaşları Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem, yakınları ve sevenleri katıldı.

Gökçin Aras'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Fethiye Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kaynak: DHA

Bursaspor, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BURSALI İŞ İNSANI GÖKÇİN ARAS, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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