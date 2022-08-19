ÜÇGE Fabrikası'nın sahibi iş insanı ve Eski Bursaspor Yöneticisi Gökçin Aras, çarşamba günü 1 aydır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Gökçin Aras için öğlende, Bursa Organize Sanayi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Aras ailesinin taziyeleri kabul ettiği cenazeye eski Devlet Bakanı Faruk Çelik , BTSO Başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili İbrahim Burkay 'ın yanı sıra iş insanları ile sanatçı arkadaşları Oktay Kaynarca ve Selçuk Yöntem , yakınları ve sevenleri katıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BURSALI İŞ İNSANI GÖKÇİN ARAS, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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