Bursa'da tedavileri tamamlanan yaban hayvanlar doğal ortamlarına salındı - Son Dakika

- Bursa'da tedavileri tamamlanan yaban hayvanlar doğal ortamlarına salındı

BURSA - Bursa'da doğada yaralı olarak bulunan yaban hayvanlarının tedavileri tamamlandı. Yaralı olarak gelen 2 adet kaya güvercini, 4 adet şahin ve 1 adet kızıl tilki doğaya bırakılırken, Bilecik ilinden yaralı olarak gelen geyik yavrusunun rehabilitasyon sürecine başlandı.

Bursa Karacabey ilçesinde bulunan Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne çeşitli sebeplerden yaralanarak getirilen yabani hayvanların rehabilitasyon süreçlerine başlanırken, getirilen yaban hayvanların tedavilerinin tamamlanmasının ardından doğaya geri bırakılıyor.

Son olarak Celal Acar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezimize Bilecik ilinden yaralı olarak gelen geyik yavrusunun rehabilitasyon sürecine başlandı. Keçisütü ve multivitamin karışımları ile özel bir beslenme programı uygulanan yavru geyik Bursa Şube Müdürü Ekrem Terzioğlu tarafından da beslenirken, pandemi döneminde kurtarma merkezimize yaralı olarak gelen 2 adet kaya güvercini, 4 adet şahin ve 1 adet kızıl tilki ise tedavileri sonrasında doğal yaşam ortamlarına salındı.