Son Dakika Haberleri: Bursa'da Tefeci Çetesine Operasyon: 10 Gözaltı

Bursa'da Tefeci Çetesine Operasyon: 10 Gözaltı

1 saat önce

BURSA'da, polis sabah saatlerinde 'tefeci çetesi'ne operasyon yaptı.

Bursa'da Tefeci Çetesine Operasyon: 10 Gözaltı, System.String[]
BURSA'da, polis sabah saatlerinde 'tefeci çetesi'ne operasyon yaptı. 10 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, çok sayıda ruhsatsız tabanca ile faizle borçlandırılan kişilerden alınan çek, senet ele geçirildi. 

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri, Bursa'da bir çetenin faiz ile borç para vererek tefecilik yaptığını tespit etti. Polis ekipleri, sabah erken saatlerde 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda D.E.Y, A.K., M.S.T., R.B., R.T.Ç., M.K., F.K., H.İ.A., R.G. ve H.A. yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda da çok sayıda çek, senet ile 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ve çok sayıda dolu fişek ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheli, ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 10:56 Kaynak: DHA

Sabah, Polis, Bursa, Güncel
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