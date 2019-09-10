Son Dakika Haberleri: Bursa'da 'tefeci' operasyonu: 13 gözaltı
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Bursa'da 'tefeci' operasyonu: 13 gözaltı

41 dakika önce

BURSA'da, polis ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve tüfek ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da 'tefeci' operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]
BURSA'da, polis ekiplerince tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda, çok sayıda silah ve tüfek ele geçirilirken, 13 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, suç örgütü kurup tefecilik yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen 20 ayrı adrese eş zamanlı olarak yapılan baskında evlerde yapılan aramalarda 12 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, tabanca ve tüfeklere ait çok sayıda fişek ile başkaları adına düzenlenmiş çek ve senet ele geçirildi.
Hakkında yakalama kararı olan 14 şüpheliden 13'ü gözaltına alınıp ifadeleri alınmak için emniyete götürüldü.


Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 12:19 Kaynak: DHA
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