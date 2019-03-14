Son Dakika Haberleri: Bursa'da Tefecilere Darbe: 11 Gözaltı

Bursa'da Tefecilere Darbe: 11 Gözaltı

1 saat önce

Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin yaptığı tefeci operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da Tefecilere Darbe: 11 Gözaltı, System.String[]
Bursa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerinin yaptığı tefeci operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Bursa KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı meslek gruplarına mensup 14 kişiye tefecilik suçundan operasyon düzenledi. Çok sayıda adrese eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda, tefecilik yaptıkları tespit edilen G.K, U.Y, E.E, B.A, H.B.Ö, S.Ş, E.Y, C.G, K.S, Ö.E. ve F.D. isimli 11 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet ve evrak ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 06:59 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


11 Aylık Nisan Bebeğin Cansız Bedeni, Atık Su Çukurunda Bulundu Çarşaflı ve Tüfekli Erkek Soyguncuyu, Kuyumcu Bant Kesici ile Kovdu

Pes Dedirten Vurdumduymazlık! İntihar Girişimini Canlı Yayınladılar Fransızlar, Önümüzdeki Sezon Real Madrid'in Forvetinin Kostas Mitroglou Olacağını İddia Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.3.2019 20:04:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa'da Tefecilere Darbe: 11 Gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]