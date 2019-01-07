Bursa'da Tefecilik Çetesi Şüphelileri Adliyede (2)
2 saat önce
4 KİŞİ TUTUKLANDIBursa'da polis tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden, avukat Hakan Kaygısız ve ağabeyi İbrahim Kaygısız ile Volkan Gökçeli ve Kıvanç Kaya çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
4 KİŞİ TUTUKLANDI Bursa
'da polis tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden, avukat Hakan Kaygısız
ve ağabeyi İbrahim Kaygısız
ile Volkan Gökçeli
ve Kıvanç Kaya çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise aynı suçtan daha önce tutuklandığı, dava sürecinde dosyaların birleştirileceği bildirildi.
Halil ÖZÇOBAN/BURSA,
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:59 Kaynak: DHA
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