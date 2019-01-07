Son Dakika Haberleri: Bursa'da Tefecilik Çetesi Şüphelileri Adliyede (2)

Bursa'da Tefecilik Çetesi Şüphelileri Adliyede (2)

2 saat önce

4 KİŞİ TUTUKLANDIBursa'da polis tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden, avukat Hakan Kaygısız ve ağabeyi İbrahim Kaygısız ile Volkan Gökçeli ve Kıvanç Kaya çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa'da Tefecilik Çetesi Şüphelileri Adliyede (2), System.String[]
4 KİŞİ TUTUKLANDI

Bursa'da polis tarafından gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden, avukat Hakan Kaygısız ve ağabeyi İbrahim Kaygısız ile Volkan Gökçeli ve Kıvanç Kaya çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 1 şüphelinin ise aynı suçtan daha önce tutuklandığı, dava sürecinde dosyaların birleştirileceği bildirildi.

Halil ÖZÇOBAN/BURSA,

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:59 Kaynak: DHA

Kaygısız, Polis, Bursa, Güncel
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