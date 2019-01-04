Bursa'da Tefecilik Operasyonu: 1'i Avukat 10 Kişi Gözaltında

BURSA'da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 1'i avukat 10 kişi gözaltına alındı.

BURSA'da gerçekleştirilen tefecilik operasyonunda 1'i avukat 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların toplam 1,5 milyonluk haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.



Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, avukat Hakan K.'nin yanında çalışanlarla beraber tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettiği şikayet ve iddiaları üzerine harekete geçti. Ekipler, avukatın bürosunun da aralarında bulunduğu 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin savcı nezaretinde evlerde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda biri Hakan K.'nin avukatlık bürosunda olmak üzere 2 adet operasyonel balistik yelek, 2 av tüfeği, 3 ruhsatlı 2 ruhsatsız tabanca, 960 tabanca fişeği ele geçirildi. Zanlıların tefecilik, ateşli silahla yaralama, zorla senet imzalatma, yağma, şantaj, suç üstlenme gibi suçlara karıştığı ortaya çıkarken, haklarında arama kararı bulunan Hakan K., K.G.K., V.G., A.H., M.Ç., S.D., I.K., M.D., S.D., ve H.Y. isimli 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların müştekilerden toplam 1,5 milyonluk haksız kazanç elde ettiği öğrenildi. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



- Bursa

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Manisa'da 'Swinger' Yöntemi ile Fuhuş Yaptıkları Tespit Edilen 18 Kişi Gözaltına Alındı

Uyuşturucu Tacirleri, Drone ile Takip Edilerek Kıskıvrak Yakalandı

CHP'de 4'ü Büyükşehir 4'ü İl Olmak Üzere 102 Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

Trump: Demokratlar Kazanırsa Piyasalar Karışır