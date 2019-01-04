Son Dakika Haberleri: Bursa'da Tefecilik Operasyonu: 10 Gözaltı

Bursa'da Tefecilik Operasyonu: 10 Gözaltı

48 dakika önce

Bursa'da avukatlık yapan H.K'nin bürosuna tefecilik yaptığı iddiasıyla KOM ekiplerince operasyon düzenlendi.

Bursa'da Tefecilik Operasyonu: 10 Gözaltı, System.String[]
Bursa'da avukatlık yapan H.K'nin bürosuna tefecilik yaptığı iddiasıyla KOM ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda avukatın da aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü, bir avukatın haksız kazanç elde ettiği ve tefecilik yaptığı şikayetleri ve iddiaları üzerine harekete geçti. Çok sayıda müştekiden gelen şikayetleri değerlendiren KOM ekipleri, avukatın bürosunun da aralarında bulunduğu 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Avukat H.K'nin de aralarında bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

KOM Şube Müdürlüğü'ne yapılan ihbarlarda, iddiaya göre avukatın yanında çalışanlarla beraber bazı kişilere zorla senet imzalattığı, yağma ve adam yaralama suçlarına karıştığı, tehdit yoluyla para aldığı iddia edildi. Konuyu araştıran ekiplerin avukat ile diğer şahıslara yönelik yaptıkları operasyonda, savcı nezaretinde evlerde ve iş yerlerinde aramalar yapıldı. Aramalarda biri H.K'nin avukatlık bürosunda olmak üzere 2 adet operasyonel balistik yelek, 2 tane av tüfeği, 3 ruhsatlı 2 ruhsatsız tabanca, 960 tabanca fişeği ele geçirildi.

Zanlıların tefecilik, ateşli silahla yaralama, zorla senet imzalatma, yağma, şantaj, suç üstleme gibi suçlara karıştığı ortaya çıkarken, haklarında arama kararı bulunan H.K, K.G.K, V.G, A.H, M.Ç, S.D, I.K, M.D. ve S.D, ve H.Y. isimli 10 kişi gözaltına alındı. Zanlıların müştekilerden toplam 1,5 milyonluk haksız kazanç elde ettiği öğrenildi.

Şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:13 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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