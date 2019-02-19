Bursa'da Tefecilik Operasyonu

Bursa
'da tefecilik yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca tefecilik yaptıkları öne sürülen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, kent merkezinde zanlılara ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde çok sayıda senet, ruhsatsız 2 tabanca ve bir av tüfeği ile kurusıkıdan bozma bir tabanca ele geçirildi.
Operasyonda, farklı meslek gruplarından D.E.Y, A.K, M.S.T, R.B, R.T.Ç, M.K, F.K, H.İ.A, R.G. ve H.A. yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.