Bursa'da tehlike saçan bina yıkıldı - Son Dakika
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Bursa'da tehlike saçan bina yıkıldı

7 saat önce

Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz günlerde çıkan yangında büyük zarar gören ve vatandaşlar için tehlike oluşturan Güneybudaklar Mahallesi'ndeki iki katlı evi yıktı.

Bursa'da tehlike saçan bina yıkıldı, System.String[]

Osmangazi Belediyesi, geçtiğimiz günlerde çıkan yangında büyük zarar gören ve vatandaşlar için tehlike oluşturan Güneybudaklar Mahallesi'ndeki iki katlı evi yıktı.


Güneybudaklar Mahallesi'nde yer alan iki katlı ahşap bina, geçtiğimiz günlerde çıkan yangında büyük hasar görmüş ve kullanılamaz hale gelmişti. Her an yıkılma tehlikesi olan ve vatandaşların büyük endişe duyduğu binaya Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. İçinde oturulamayacak derecede hasar gören ve yıkılma tehlikesi olan bina, belediye ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Ekipler yıkım sonrası enkazı da temizlerken, endişe yaşayan mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. - BURSA

Osmangazi Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:41 Kaynak: İHA
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