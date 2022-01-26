BURSA'DA TEHLİKELİ KAR EĞLENCESİ - Son Dakika

Bursa?'nın Gürsu ilçesinde pazarcı esnafı Mesut Solku, hobi bahçesinin önüne kardan gelin ve damat yaptı. İlçenin yüksek kesimlerinden toplanan 4 kamyonet kar ile 10 kişinin yaptığı, kardan gelin ve damadın etrafı da düğün evi gibi süslendi.

Kardan gelin ve damada ilçe halkının yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Solku, 'Geçtiğimiz yıl da aynı şekilde kardan gelin ve damat yapmıştık. Çok ilgi görmüş, herkes fotoğraf çekilmek için buraya gelmişti. Kent merkezinden, hatta çevre ilçelerden bile gelenler olmuştu. Biz de bu yoğun ilgi üzerine, kardan gelin ve damadımızı bu sene de yapalım dedik. Amacımız ziyarete gelenlerin yüzünde bir tebessüm oluşturmak. Anılarında keyifli bir fotoğraf karesi bırakmak' diye konuştu.