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Bursa'da tehlikeli maraton... Ana yolda sol şeritten koşan kişi sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika

Bursa'da tehlikeli maraton... Ana yolda sol şeritten koşan kişi sürücülere zor anlar yaşattı

11.02.2022 11:06

Bursa'da tehlikeli maraton... Ana yolda sol şeritten koşan kişi sürücülere zor anlar yaşattı Bursa'da ana yolda araçlarla birlikte sol şeritten koşan bir kişi sürücülere tehlikeli anlar yaşattı.

Bursa'da tehlikeli maraton... Ana yolda sol şeritten koşan kişi sürücülere zor anlar yaşattı

BURSA - Bursa'da ana yolda araçlarla birlikte sol şeritten koşan bir kişi sürücülere tehlikeli anlar yaşattı. O anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Bursa- Ankara yolu Ankara istikametine giden ana yolda sporcu kıyafetli ve kulağında kulaklık bulunan bir kişi sol şeritten koşarken görüldü. Kişinin rahat tavırları ve tehlikeli anlar bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Koşan

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Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da tehlikeli maraton... Ana yolda sol şeritten koşan kişi sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da tehlikeli maraton... Ana yolda sol şeritten koşan kişi sürücülere zor anlar yaşattı - Son Dakika
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