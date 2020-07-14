Bursa'da tehlikeli yolculuğa ceza yağdı - Son Dakika

Bursa'da tehlikeli yolculuğa ceza yağdı

Bursa'da otobanda faciaya davetiye çıkaran görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçen ekipler, plakasız motosikletiyle hız denemesi yapan 30 yaşındaki Anıl T.'ye 840 TL para cezai işlem uygulanırken, ehliyetine de geçici süre el koydu.

Bursa'da otobanda faciaya davetiye çıkaran görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçen ekipler, plakasız motosikletiyle hız denemesi yapan 30 yaşındaki Anıl T.'ye 840 TL para cezai işlem uygulanırken, ehliyetine de geçici süre el koydu.

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Bursa'da geçtiğimiz hafta, otobanda motosikletin üzerine yüzüstü yatarak sürat denemesi yapan gencin görüntüleri yürekleri ağza getirmişti. Faciaya davetiye çıkaran görüntüler Bursa - İstanbul - Ankara otobanında çekildi.


Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde İstanbul istikametinden İzmir istikametine seyreden motosikletli bir kişi seyir halindeyken motosikletin selesi üzerine yüz üstü yatarak hız denemesi yapmış, bu anlar da o sırada aynı güzergahta seyreden bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedilmişti.


Bu görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan şahsın 30 yaşındaki Anıl T. olduğunu tespit etti. Plakasız motosiklet ile trafiğe çıkan Anıl T.'ye 'Aracı tescil ettirmeden karayoluna çıkarmak, kask takmamak, araçları kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca kullanmak ve trafiği tehlikeye sokmak' suçlarından 840 TL cezai işlem uygulandı. Anıl T. psikotekniğe sevk edilirken, sürücü belgesine de geçici süreliğine el konuldu. - BURSA

İstanbul, Ankara, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 15:55 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da tehlikeli yolculuğa ceza yağdı - Son Dakika
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