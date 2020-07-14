- Bursa'da tehlikeli yolculuğu görenler neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika

- Bursa'da tehlikeli yolculuğu görenler neye uğradığını şaşırdı

- Bursa'da tehlikeli yolculuğa ceza yağdı Bursa'da otobanda faciaya davetiye çıkaran görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçen ekipler, plakasız motosikletiyle hız denemesi yapan 30 yaşındaki Anıl T.'ye 840 TL para cezai işlem uygulanırken, ehliyetine de geçici süre el koydu.

- Bursa'da tehlikeli yolculuğa ceza yağdı

Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun

BURSA - Bursa'da otobanda faciaya davetiye çıkaran görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçen ekipler, plakasız motosikletiyle hız denemesi yapan 30 yaşındaki Anıl T.'ye 840 TL para cezai işlem uygulanırken, ehliyetine de geçici süre el koydu.

Bursa'da geçtiğimiz hafta, otobanda motosikletin üzerine yüzüstü yatarak sürat denemesi yapan gencin görüntüleri yürekleri ağza getirmişti. Faciaya davetiye çıkaran görüntüler Bursa - İstanbul - Ankara otobanında çekildi.

bursayadairhersey isimli instagram sayfasında yayınlanan görüntülerde İstanbul istikametinden İzmir istikametine seyreden motosikletli bir kişi seyir halindeyken motosikletin selesi üzerine yüz üstü yatarak hız denemesi yapmış, bu anlar da o sırada aynı güzergahta seyreden bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

Bu görüntüler üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosikletiyle tehlikeli hareketler yapan şahsın 30 yaşındaki Anıl T. olduğunu tespit etti. Plakasız motosiklet ile trafiğe çıkan Anıl T.'ye 'Aracı tescil ettirmeden karayoluna çıkarmak, kask takmamak, araçları kamunun huzurunu bozacak şekilde saygısızca kullanmak ve trafiği tehlikeye sokmak' suçlarından 840 TL cezai işlem uygulandı. Anıl T. psikotekniğe sevk edilirken, sürücü belgesine de geçici süreliğine el konuldu.

İstanbul, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 16:34 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa - Bursa'da tehlikeli yolculuğu görenler neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:53 Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı 22:29 Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak 22:28 Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun 21:45 Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım 21:37 Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı 20:47 Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı 19:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek 18:47 İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor 15:58 Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:02 Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı 13:45 Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
22:53
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
22:29
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
22:28
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
21:45
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
21:37
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
20:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
19:18
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
18:47
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
15:58
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
15:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2020 23:06:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Bursa'da tehlikeli yolculuğu görenler neye uğradığını şaşırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]