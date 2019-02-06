Son Dakika Haberleri: Bursa'da Tehlikeli Yolculuk Kamerada

Bursa'da Tehlikeli Yolculuk Kamerada

1 saat önce

Bursa'da yolcu otobüsünün arkasında takılıp yolculuk eden 2 genç canlarını hiçe sayarak, yürekleri ağızlara getirdi.

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Bursa'da yolcu otobüsünün arkasında takılıp yolculuk eden 2 genç canlarını hiçe sayarak, yürekleri ağızlara getirdi.

Bursa'da şehir içi ulaşımı sağlayan halk otobüsünün arkasına takılan 2 genç tehlikeli bir yolculuk yaptı. Çevredeki araçlara aldırış etmeyen gençler, trafiğin yoğun olduğu saatlerde otobüsün arkasına tutunarak Altıparmak Caddesi'nden Atatürk Caddesine kadar çıktı.

Korku dolu anlar diğer araçtaki yolcular tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 09:24 Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa
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