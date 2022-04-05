Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip - Son Dakika
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Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip

05.04.2022 11:31

Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip Bursa'nın en işlek caddesinde uygulama yapan trafik polisleri, yasak olan kısımdan yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara, bilgilendirmede bulundu.

Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip

BURSA - Bursa'nın en işlek caddesinde uygulama yapan trafik polisleri, yasak olan kısımdan yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara, bilgilendirmede bulundu.

Son günlerde alt geçit ve üst geçitlerin olduğu noktalarda yayaların karayollarını kullanarak trafikte tehlikeye davetiye çıkarması ve kazaların yaşanması üzerine ekipler harekete geçti. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Atatürk Caddesi'nde düzenlenen uygulamada, yayaların yasak olan olan kısımlardan yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bilgilendirme yapıldı. Yayalardan yolun karşısına geçerken alt geçit ve üst geçitleri kullanması istenirken, kurallara uymayan yayalara 192 lira para cezası kesileceği bildirildi.

Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip
Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip
Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip
Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip
Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip
Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da tehlikeye davetiye çıkaran yayalara sıkı takip - Son Dakika
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