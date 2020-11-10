Bursa'da 'tek bacaklı' fuhuş operasyonu - Son Dakika

Bursa'da 'tek bacaklı' fuhuş operasyonu

BURSA - Bursa'da tek bacağı olmayan ve minibüsüyle fuhuşa teşfik ve yer temini sağlayan bir kişi ve fuhuşa sürüklenen 1 kadın gözaltına alındı.

Olay, Merkez Osmangazi ilçesi Çırpan mahallesi Osmangazi Metro İstasyonu çıkışında meydana geldi. Tek bacağı olmayan bir kişinin minibüsü ile fuhuşa teşvik ve yer temini yapan bir kişi ve fuhuşa teşvik edilen bir kadını teknik takibe aldı.

Ahlak Büro Amirliği ekipleri takibin sonucunda minibüs sürücüsü ve fuhuşa teşvik edilen bir kadını suç üstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden araç sürücüsü 55 yaşındaki Y.A. ve fuhuşa sürüklenen 37 yaşındaki H.Ç. Ahlak Büro Amirliğine getirildi. İfadesi alınan kadının, 'Minibüsle boş arazi yada ormanlık alana gittikleri. Müşterilerden 300 lira aldığını ve 100 lirasını yer temini eden minibüs sürücüsüne verdiğini itiraf etti.

Sonrasında mahkemeye çıkarılan 55 yaşındaki Y.A. fuhuşa teşvik ve yer temini suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.