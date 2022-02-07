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Bursa'da tek katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika

Bursa'da tek katlı ev alevlere teslim oldu

07.02.2022 09:29
Bursa'da tek katlı ev alevlere teslim oldu

Bursa'da tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu.

Bursa'da tek katlı metruk ev alevlere teslim oldu. O anlar kameraya yansıdı.

Yangın, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, terk edilmiş metruk tek katlı evden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Sonrasında tek katlı ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

Bursa'da tek katlı ev alevlere teslim oldu
Bursa'da tek katlı ev alevlere teslim oldu
Bursa'da tek katlı ev alevlere teslim oldu

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Osmangazi, Hürriyet, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da tek katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bursa'da tek katlı ev alevlere teslim oldu - Son Dakika
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