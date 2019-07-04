Bursa'da tek katlı ev yandı
13 dakika önce
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tek katlı evde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:09 Kaynak: DHA
BURSA'nın Mustafakemalpaşa
ilçesinde, tek katlı evde yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Mustafakemalpaşa'ya bağlı Orta Mahalle
'deki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye
görevlileri, bitişikteki evlere sıçramadan, alevleri söndürdü. Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenildi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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