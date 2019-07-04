Son Dakika Haberleri: Bursa'da tek katlı ev yandı
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Bursa'da tek katlı ev yandı

13 dakika önce

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tek katlı evde yangın çıktı.

Bursa'da tek katlı ev yandı, System.String[]
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, tek katlı evde yangın çıktı. Alevler, itfaiye görevlilerince söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Mustafakemalpaşa'ya bağlı Orta Mahalle'deki tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri, bitişikteki evlere sıçramadan, alevleri söndürdü. Yangın sırasında evin boş olduğu öğrenildi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:09 Kaynak: DHA
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