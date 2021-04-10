Bursa'da tek katlı ev yandı - Son Dakika

Bursa'da tek katlı ev yandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yangın çıkan tek katlı ev kullanılamaz hale geldi. İlçe merkezin 13 kilometre uzaklıktaki Yolağzı Mahallesi'nde Yaşar Sevinç'e ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark ederek ilk müdahaleyi yapan vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını söndürdü. Evin kullanılamaz hale gelmesine yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BURSA

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