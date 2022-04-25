Bursa'da Tek Motorlu Eğitim Uçağı, Evlerin Arasına Düştü: 2 Kişi Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

Bursa'da tek motorlu eğitim uçağı, Osmangazi İlçesi'ne bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde evlerin arasına düştü. Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok" açıklamasını yaptı.

Bursa'da tek motorlu uçak, Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi'nde evlerin arasına düşerek, alev aldı. Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok" açıklamasını yaptı.