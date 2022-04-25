Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı! - Son Dakika
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Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı!

25.04.2022 19:46

Bursa'da tek motorlu uçağın sokak arasına düşmesi sonucu pilot Furkan Otkum ile eğitim alan Murat Avşar'ın hayatını kaybettiği kaza anı bir güvenlik kamerasın tarafından kaydedildi. Görüntülerde, caddede yürüyen vatandaşların olaydan önce ses duymaları ve kaçışmaları, uçağın düşme anı ile çıkan yangınlar yer alıyor. Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta Ultralight tipi tek motorlu uçak, evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi. Kaza nedeniyle en az 2 araç da alev aldı.

"PİLOT VE ÖĞRENCİ PİLOT YAŞAMINI YİTİRDİ"

Uçağın kalkıştan hemen sonra düştüğü öğrenilirken uçak içerisinde bulunan 2 kişinin ise kazada hayatını kaybettiği belirlendi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." ifadelerine yer verdi. Hayatını kaybeden kişilerin, Furkan Otkum ve Murat Avşa olduğu açıklandı.

Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düştüğü anların görüntüsü çıktı

HALK, KORKU İÇİNDE KAÇIŞTI

Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde uçağın düştüğü mahallede bulunan vatandaşların korku içinde kaçıştığı görüldü.

Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düştüğü anların görüntüsü çıktı

HAVACILIK ŞİRKETİNDE PİLOT OLARAK ÇALIŞIYORDU

Kazada hayatını kaybeden Furkan Otkum'un özel bir havacılık şirketinde pilot olarak çalıştığı ve eğitim programları kapsamında pilot olmak isteyenlere eğitim verdiği öğrenildi. Ayrıca Otkum'un farklı zamanlarda kullandığı uçak kullanma görsellerini de sosyal medyada paylaştığı görüldü. Murat Avşa'nın ise uçuş eğitimi aldığı öğrenildi.

Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düştüğü anların görüntüsü çıktı

KAZA ANI KAMERADA

Uçağın düşme anı ise bölgedeki kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülere uçağın sokağa düştüğü sırada bir alev topu yükselirken, kopan parçalar ise çevreye savruluyor. Olay sırasında sokakta yürüyen 2 kişi şans eseri yara almadan kurtulurken, çevreye uçağın yakıtının yayıldığı görüldü. Saniyeler sonra da yakıtın tutuşmasıyla sokak ve park halindeki 2 araç alevler arasında kaldı.

Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı!
Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı!
Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı!
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Bursa'da sokak ortasına düşen eğitim uçağındaki pilot Furkan Otkum yaşamını yitirdi! Bursa'da sokak ortasına düşen eğitim uçağındaki pilot Furkan Otkum yaşamını yitirdi! Bursa'da düşen eğitim uçağında Manisalı pilot hayatını kaybetti Bursa'da düşen eğitim uçağında Manisalı pilot hayatını kaybetti

İtfaiye, Pilot, Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı! - Son Dakika


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