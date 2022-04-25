Bursa'da tek motorlu uçağın mahalleye düşüş anları ortaya çıktı! - Son Dakika

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesi Sarıgül Sokak'ta Ultralight tipi tek motorlu uçak, evlerin arasına düşerek yanmaya başladı. Olay yerine 20 itfaiye aracı ve ambulanslar sevk edildi. Kaza nedeniyle en az 2 araç da alev aldı.

"PİLOT VE ÖĞRENCİ PİLOT YAŞAMINI YİTİRDİ"

Uçağın kalkıştan hemen sonra düştüğü öğrenilirken uçak içerisinde bulunan 2 kişinin ise kazada hayatını kaybettiği belirlendi. Bursa Valisi Yakup Canbolat, yaptığı açıklamada "Eğitim uçağının düşmesi sonucu pilot ve öğrenci pilot hayatını kaybetti. İlk tespitlere göre yaralı yok." ifadelerine yer verdi. Hayatını kaybeden kişilerin, Furkan Otkum ve Murat Avşa olduğu açıklandı.

HALK, KORKU İÇİNDE KAÇIŞTI

Öte yandan bölgeden gelen görüntülerde uçağın düştüğü mahallede bulunan vatandaşların korku içinde kaçıştığı görüldü.

HAVACILIK ŞİRKETİNDE PİLOT OLARAK ÇALIŞIYORDU

Kazada hayatını kaybeden Furkan Otkum'un özel bir havacılık şirketinde pilot olarak çalıştığı ve eğitim programları kapsamında pilot olmak isteyenlere eğitim verdiği öğrenildi. Ayrıca Otkum'un farklı zamanlarda kullandığı uçak kullanma görsellerini de sosyal medyada paylaştığı görüldü. Murat Avşa'nın ise uçuş eğitimi aldığı öğrenildi.

KAZA ANI KAMERADA

Uçağın düşme anı ise bölgedeki kamera görüntülerine yansıdı. Görüntülere uçağın sokağa düştüğü sırada bir alev topu yükselirken, kopan parçalar ise çevreye savruluyor. Olay sırasında sokakta yürüyen 2 kişi şans eseri yara almadan kurtulurken, çevreye uçağın yakıtının yayıldığı görüldü. Saniyeler sonra da yakıtın tutuşmasıyla sokak ve park halindeki 2 araç alevler arasında kaldı.