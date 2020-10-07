Bursa'da tekel bayisinde işlenen cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika

Bursa'da tekel bayisinde işlenen cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi

07.10.2020 17:33
Bursa'da tekel bayisinde işlenen cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi, System.String[]

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir iş yeri sahibinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, bir iş yeri sahibinin silahla öldürülmesine ilişkin 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Sezgin Ö. ile Yiğit K, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık A.G. ile tarafların avukatları salonda hazır bulundu.

Duruşmaya katılan ölen Yılmaz Aslankılıç'ın eşi Neriman Aslankılıç, "Sanıkları tanımıyorum, eşim bu kişilerden hiç bahsetmedi. Benim ve eşimin bu kişilerle husumeti yoktu. Eşimin, başka bir tekel bayisinin sahibi olan Gürol ile bir husumeti vardı. Biz de tekel bayi işletiyoruz. Bizim tekel bayisi üzerinden sahte hesap açıp reklam veriyordu. Ben sadece husumetini söyleyebilirim ama kesinlikle o öldürttü diye söyleyemem, şikayetçiyim." dedi.

Duruşmada mütalaasını veren cumhuriyet savcısı, sanık Sezgin Ö'nün, maktulü olaydan çok önce öldürmeye karar verdiği, hatta parası olmadığı için bir süre beklediği, olay tarihinde diğer sanıklarla birlikte olayı gerçekleştirdiği anlaşıldığından, her 3 sanığın da eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti.

Sanık avukatları savunma için süre talep etmesi üzerine mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Sanığın kızı tecavüz iddialarını yalanlamıştı

Görükle Dumlupınar Mahallesi'ndeki tekel bayisine 15 Haziran'da pompalı tüfekle gelen Sezgin Ö. (50), iş yeri sahibi Yılmaz Aslankılıç'a (39) tek el ateş edip yaralayarak kaçmıştı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Aslankılıç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Yakalanan zanlılardan Sezgin Ö. ve Yiğit K. tutuklanmış, A.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İddianamede ifadesine yer verilen sanığın tecavüze uğradığı öne sürülen kızı G.K, "Eşim cezaevine girdiğinde M.D. ile tanıştım, aramızda ilişki başladı. M.D. evimde cep telefonunu unutmuş. Telefonu kayınbiraderim Yiğit K. bulmuş. Cep telefonuna baktığında M.D. ile samimi pozlarla çekilmiş fotoğraflarımı görmüş. Daha sonra Yiğit K, 'Ağabeyimi aldattın' diyerek beni dövdü. Babam Sezgin Ö'nün bu şekilde olaydan haberi oldu. Babam tarafından öldürülen Yılmaz Aslankılıç ile hiçbir ilgim bulunmuyor. Babam yanlış yönlendirilmiş olabilir." beyanında bulunmuştu.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa'da tekel bayisinde işlenen cinayetin sanıklarına ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi - Son Dakika

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