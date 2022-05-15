Tekme ve tokatlı 'yol benim' kavgası kamerada - Son Dakika
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Tekme ve tokatlı 'yol benim' kavgası kamerada

15.05.2022 09:04

Tekme ve tokatlı 'yol benim' kavgası kamerada Bursa'da iki sürücü 'yol benim' diyerek birbirlerine acımadan vurdu.

Tekme ve tokatlı 'yol benim' kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da iki sürücü 'yol benim' diyerek birbirlerine acımadan vurdu. Kavgaya araçlarda bulunan ailelerde dahil olunca ortalık meydan muharebesine döndü.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında 'yol benim' diyerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Sürücüler birbirlerine tekme ve tokat ile acımadan vururken kavgaya araçlarda bulunan ailelerde katıldı.

Ortalık adeta meydan muharebesine dönerken bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Tekme ve tokatlı 'yol benim' kavgası kamerada
Tekme ve tokatlı 'yol benim' kavgası kamerada
Tekme ve tokatlı 'yol benim' kavgası kamerada
Tekme ve tokatlı 'yol benim' kavgası kamerada
Tekme ve tokatlı 'yol benim' kavgası kamerada
Tekme ve tokatlı 'yol benim' kavgası kamerada
Tekme ve tokatlı 'yol benim' kavgası kamerada
Tekme ve tokatlı 'yol benim' kavgası kamerada
Tekme ve tokatlı 'yol benim' kavgası kamerada
Tekme ve tokatlı 'yol benim' kavgası kamerada
Tekme ve tokatlı 'yol benim' kavgası kamerada
Tekme ve tokatlı 'yol benim' kavgası kamerada

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekme ve tokatlı 'yol benim' kavgası kamerada - Son Dakika


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