Bursa'da tekstil atölyesinde çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Bursa'da bir tekstil atölyesinde çıkan ve iki iş yerine daha sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Dilek Sokağı'ndaki atölyede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve Bursa Büyükşehir Belediye İtfaiyesi ekipleri sevk edildi.

Kentin birçok noktasından dumanı görülen yangın, bitişikteki iki iş yerine daha sıçradı.

Yanan iş yerlerinden birinde mahsur kalan köpek, vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Ekipler, yangını yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak soğutma çalışmasına başladı.

Tekstil atölyesi ve iki iş yerinde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.