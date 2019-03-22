Son Dakika Haberleri: Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın

Bursa'da Tekstil Fabrikasında Yangın

14 dakika önce

Bursa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

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Bursa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Merkez Yıldırım ilçesi İsabey Mahallesi'nde bulunan tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, kısa sürede büyüyen alevleri kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 11:35 Kaynak: AA

Merkez, Bursa, Güncel
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