Son Dakika Haberleri: Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

1 saat önce

BURSA'nın Kestel ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın, System.String[]
BURSA'nın Kestel ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.
Kestel'de bulunan Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında, saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, dumanı ve alevleri görenleri ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.


İtfaiye, Kestel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:38 Kaynak: DHA
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