Bursa'da tekstil fabrikasında yangın
1 saat önce
BURSA'nın Kestel ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:38 Kaynak: DHA
BURSA'nın Kestel
ilçesinde, tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.
Kestel'de bulunan Barakfaki Organize Sanayi Bölgesi
'ndeki tekstil fabrikasında, saat 12.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, dumanı ve alevleri görenleri ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için başlattığı çalışma sürüyor.
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