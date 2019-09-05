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Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

38 dakika önce

Bursa'da tekstil fabrikasında yangınBURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı.

Bursa'da tekstil fabrikasında yangın

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Alevler gökyüzüne yükselirken, ekipler söndürme çalışmasını sürdürüyor.

Alınan bilgiye göre, Kestel ilçesi sınırlarında kumaş imalatı yapılan tekstil fabrikasında öğle saatlerinde yangın çıktı. İş yerindeki yangın kısa sürede büyüdü. Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekiplerin yanısıra AFAD ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Kısa sürede büyüyen alevlerin kontrol altına alınması için çok sayıda itfaiye ekibinin çalışması sürüyor.

Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

Kestel, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 01:57 Kaynak: İHA
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